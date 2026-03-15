ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。試合前には大谷翔平投手（ドジャース）がグラウンドでの打撃練習を行った。その直前、ベネズエラのミゲル・カブレラ打撃コーチに挨拶。大谷が歩み寄りカブレラコーチの体にバットをこすりつけ、メジャー3冠王のご利益をもらうようなジャスチャーを見せた。

フリー打撃の打撃ケージに入る直前だった。大谷がカブレラコーチのもとに歩み寄ると、自分のバットを突然カブレラコーチの太ももあたりにこすりつけた。3冠王のご利益を自分のバットにもらおうという魂胆か、笑顔のいたずらに「おいおい」といった表情で驚いたカブレラコーチも大谷の体を抱き寄せ、健闘を称え合った。その様子をベネズエラ代表公式インスタグラムが公開している。

カブレラコーチは戦前、大谷は「四球4つ」と対戦を避ける発言をしたことが話題になった。これを受け、会見で大谷は「東京の家にカブレラ選手のサインバットが置いてあるんですが、触って力をつけてきたので、その力を存分に発揮したいなと。打てなかったら、ご利益がなかったと思って。それくらいの気持ちで頑張りたい」と語っていたが、試合直前にさらに“注入”した格好となった。

試合は「1番・DH」でスタメン出場。カブレラコーチの“ご利益バット”でチームを勝利に導けるか。



（THE ANSWER編集部）