【モデルプレス＝2026/03/14】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が3月14日21時30分、オフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、2026年5月にデビューすることを発表。さらに、3月25日にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」（読み：ドレスコード）を配信リリースすることも明らかとなった。【写真】「タイプロ」出身イケメン、新曲ジャケット解禁◆ROIROM、5月にデビュー決定ROIROMは国内外の大