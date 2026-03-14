ROIROM、5月にデビュー決定 プレデビュー第3弾もリリースへ
【モデルプレス＝2026/03/14】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が3月14日21時30分、オフィシャルファンクラブで実施した生配信にて、2026年5月にデビューすることを発表。さらに、3月25日にプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」（読み：ドレスコード）を配信リリースすることも明らかとなった。
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ROIROMは国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集め、2025年5月8日に結成が発表された。同年11月にはビクターエンタテインメントよりプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。さらに11月23日、有明アリーナで開催されたショーケース 「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」 は約2万人を動員し、プレデビューながら大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。続く12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリース。圧倒的な歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に、着実に支持を広げてきた。
そんな2人が、結成から約1年が経つタイミングで、ついに満を持してデビューを迎える。また、デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる一曲に仕上がっている。（modelpress編集部）
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◆ROIROM、5月にデビュー決定
ROIROMは国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに注目を集め、2025年5月8日に結成が発表された。同年11月にはビクターエンタテインメントよりプレデビューシングル「Dear DIVA」をリリース。さらに11月23日、有明アリーナで開催されたショーケース 「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」 は約2万人を動員し、プレデビューながら大規模会場を埋め尽くす異例の成功を収めた。続く12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」を配信リリース。圧倒的な歌唱力と表現力、カリスマ性を武器に、着実に支持を広げてきた。
◆ROIROM、第3弾プレデビュー楽曲も発表
そんな2人が、結成から約1年が経つタイミングで、ついに満を持してデビューを迎える。また、デビューを控える間に配信リリースされるプレデビュー第3弾の新曲「DRESS CODE」は、ROIROMの2人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトをもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開。そこに重なる洗練されたボーカルワークが、ROIROMならではの気品を際立たせる一曲に仕上がっている。（modelpress編集部）
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