3月13日、『ぽかぽか』（フジテレビ）に出演した坂上忍が、爆弾発言を放った。《奥さんが本当に真顔で『離婚してください』って言われました。まだ解決していない。この間のことなんだもん》番組エンディングのフリートークでの発言だったため、スタジオは騒然としたまま番組終了。2023年に、14年付き合った14歳年下の元女優と再婚した坂上だが、何があったのか。「坂上さんは友人とお酒を飲みに行き、泥酔。記憶をなくして帰