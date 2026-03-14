声優・俳優の津田健次郎が14日、都内で行われた声優活動30周年を記念したフォトブック『津田健次郎PHOTOBOOK since 1995』の発売記念会見に登壇した。【写真】笑顔で指差し！でもちょっと照れくさそうな津田健次郎本フォトブックは、津田が感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸…と、異国