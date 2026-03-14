津田健次郎、ジャカルタで実感「アニメの力はすごい」 現地で多くの人から声掛け、名指しで撮影許可も
声優・俳優の津田健次郎が14日、都内で行われた声優活動30周年を記念したフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995』の発売記念会見に登壇した。
【写真】笑顔で指差し！でもちょっと照れくさそうな津田健次郎
本フォトブックは、津田が感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸…と、異国情緒あふれるムードのなか東南アジアの暑い日差しを浴びながらたたずむ大人の魅力あふれる姿を。また東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫った。
撮影を振り返り、津田は「40年ぶりのジャカルタだったんですよ。日本に帰ってきてからジャカルタは行ったことなかったので」と明かし、「思ってた景色と全然ちがっていて、高層ビルが建ちまくってました。市場とか川沿いのにぎやかなところはあんまりかわっていなくてホッとしました」とにっこり。
現地でも多くの人から声をかけられ、津田だから撮影許可が出た場所もあったという。津田は「アニメの力はすごいなって」と実感したことを明かし、「空港でもシンガポールの学生さんたちがあれ？みたいな。『呪術廻戦』観てくれていて」と笑顔で明かした。
また、本人が愛用する私物を公開した企画などの写真パートのほか、30周年を記念した1冊としてインタビューパートも充実。津田をよく知る人々が“津田健次郎”を語った「ツダケンの素顔」では、日本を代表する漫画家、豪華声優・俳優陣などによる愛が凝縮されたコメントが掲載されている
また、約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語っている。
【写真】笑顔で指差し！でもちょっと照れくさそうな津田健次郎
本フォトブックは、津田が感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸…と、異国情緒あふれるムードのなか東南アジアの暑い日差しを浴びながらたたずむ大人の魅力あふれる姿を。また東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫った。
現地でも多くの人から声をかけられ、津田だから撮影許可が出た場所もあったという。津田は「アニメの力はすごいなって」と実感したことを明かし、「空港でもシンガポールの学生さんたちがあれ？みたいな。『呪術廻戦』観てくれていて」と笑顔で明かした。
また、本人が愛用する私物を公開した企画などの写真パートのほか、30周年を記念した1冊としてインタビューパートも充実。津田をよく知る人々が“津田健次郎”を語った「ツダケンの素顔」では、日本を代表する漫画家、豪華声優・俳優陣などによる愛が凝縮されたコメントが掲載されている
また、約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語っている。