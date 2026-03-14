同じ時代を、女性ソロシンガーとして駆け抜けてきた3児の母、相川七瀬（51）と、4人の子供を持つhitomi（50）の「BIG BANG対談」後編は、生活スタイルと自分時間の見つけ方からスタートする。相川hitomiちゃんのところは、いちばん上が女のコで、下3人が男のコだっけ？hitomi（以下、h）そうです。いちばん上が17歳。相川高校生か。娘ちゃんとは友達感覚に近い感じ？hうーん。難しいんですよね、そこは距離感が。一緒に渋