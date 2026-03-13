3月12日、フジテレビの小澤陽子アナウンサーと勝野健アナウンサーが、6月に退社することを自身のSNSで報告した。【写真】どんどん消滅……なくなってほしくないフジテレビ番組ランキング「このままいくと局アナがいなくなる勢い」の声も小澤アナは「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せ