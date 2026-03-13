【モデルプレス＝2026/03/13】女優の蒼井優、高畑充希、寺島しのぶ、森田望智、森七菜が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】日アカ受賞女優ら、華やか着物姿◆「国宝」チームは華やか着物姿蒼井は「TOKYOタクシー」、高畑、寺島、森は「国宝」、森田は「ナイトフラワー」で優秀助演女優賞を受賞。高畑が青、寺島が白、森