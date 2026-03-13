高畑充希ら「国宝」チームは華やか着物姿 森田望智は大胆スリット入りベアトップドレス【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の蒼井優、高畑充希、寺島しのぶ、森田望智、森七菜が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】日アカ受賞女優ら、華やか着物姿
蒼井は「TOKYOタクシー」、高畑、寺島、森は「国宝」、森田は「ナイトフラワー」で優秀助演女優賞を受賞。高畑が青、寺島が白、森が黒と「国宝」の3人は着物で統一。蒼井は黒のドレス姿、森田は大胆にスリットが入ったベアトップドレス姿で、談笑しながらレッドカーペットを楽しみ、華やかに彩った。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
