NBA米プロバスケットボール（NBA）は12日（日本時間13日）にレイカーズとブルズが対戦。ブルズとツーウェイ契約中の河村勇輝がレブロン・ジェームズとのマッチアップで衝撃のプレーを演じた。日本人も騒然となっている。第2クォーター開始早々、河村は右45度の3ポイントライン手前でボールを受けた。目の前にはレブロン。しかし、素早いモーションでシュートを放つと、手を上げたレブロンを越え、そのままリングに吸い込まれた