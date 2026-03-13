平日の昼間…NBAから飛び込んだ衝撃ニュース「あああああ！！！」 河村勇輝の目の前にレブロン、直後に…「職場で泣くて」日本人騒然
NBA
米プロバスケットボール（NBA）は12日（日本時間13日）にレイカーズとブルズが対戦。ブルズとツーウェイ契約中の河村勇輝がレブロン・ジェームズとのマッチアップで衝撃のプレーを演じた。日本人も騒然となっている。
第2クォーター開始早々、河村は右45度の3ポイントライン手前でボールを受けた。目の前にはレブロン。しかし、素早いモーションでシュートを放つと、手を上げたレブロンを越え、そのままリングに吸い込まれた。
レブロン越えに3Pを決めるというたまらないプレー。NBA JAPAN公式Xが「河村勇輝がレブロン・ジェームズの上から3Pショットを決める」と題して、動画を投稿すると、平日の昼間にもかかわらずコメントが殺到した。
「日本語を読んでるはずなのに意味がわからん」
「こんな！こんな世界線を見られる日が来るなんて」
「あああああ！！！！！」
「凄すぎるよ 新たな歴史ができた」
「ゲームの世界かな？」
「非現実的すぎる、、、こんなことあっていいのか、、、祝杯あげたいから家に帰っていいですか？」
「やばやばやば、激アツやん！！」
「職場で興奮しすぎてやばい泣くて」
「なんだこれ 言葉にならねえ…！」
八村塁との日本人初対決。15得点の八村に対し、河村はこの3得点にとどまったものの、NBAの舞台で確かな輝きを放った。試合はレイカーズが142-130でブルズに勝利した。
（THE ANSWER編集部）