NBA

米プロバスケットボール（NBA）は12日（日本時間13日）にレイカーズとブルズが対戦。ブルズとツーウェイ契約中の河村勇輝がレブロン・ジェームズとのマッチアップで衝撃のプレーを演じた。日本人も騒然となっている。

第2クォーター開始早々、河村は右45度の3ポイントライン手前でボールを受けた。目の前にはレブロン。しかし、素早いモーションでシュートを放つと、手を上げたレブロンを越え、そのままリングに吸い込まれた。

レブロン越えに3Pを決めるというたまらないプレー。NBA JAPAN公式Xが「河村勇輝がレブロン・ジェームズの上から3Pショットを決める」と題して、動画を投稿すると、平日の昼間にもかかわらずコメントが殺到した。

「日本語を読んでるはずなのに意味がわからん」

「こんな！こんな世界線を見られる日が来るなんて」

「あああああ！！！！！」

「凄すぎるよ 新たな歴史ができた」

「ゲームの世界かな？」

「非現実的すぎる、、、こんなことあっていいのか、、、祝杯あげたいから家に帰っていいですか？」

「やばやばやば、激アツやん！！」

「職場で興奮しすぎてやばい泣くて」

「なんだこれ 言葉にならねえ…！」

八村塁との日本人初対決。15得点の八村に対し、河村はこの3得点にとどまったものの、NBAの舞台で確かな輝きを放った。試合はレイカーズが142-130でブルズに勝利した。



（THE ANSWER編集部）