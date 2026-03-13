¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¥³¥¹¥á¥é¥¤¥ó¡Öand us¡Ê¥¢¥ó¥É¥¢¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥·ー¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢¼Á´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¤Î¤Ë¤´Ë«Èþ´¶¤âËþºÜ¤Ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥·ー¥éー