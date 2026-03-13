ホワイトハウスの公式Xアカウントが3月13日、「UNDEFEATED（負けを知らない）」という短い文言とともにある動画を投稿し、波紋を広げている。この動画には任天堂の人気ゲーム「Wii Sports」のテニス、ボウリング、ゴルフなどのプレイ映像に、実際のイラン攻撃のものとみられる実写映像がつなぎ合わされていた。国家権力の中枢であるホワイトハウスの公式アカウントが、戦争の映像をゲームの演出に重ねたこと自体に、