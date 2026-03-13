3月14日、JR東日本が1987年の民営化以来初となる本格的な運賃改定を行う。東京圏の運賃は「電車特定区間」「山手線内」の廃止により、大幅な値上げに。京王線は“JRに喧嘩を売る”大規模広告を展開中1〜3キロの区間が対象の大人初乗り運賃は、きっぷの場合は150円から160円。ICカードは146〜147円から155円にアップする。それを受けて、X上では少しでも安く移動する鉄道ライフハックを紹介する投稿が増えている。《JRの値上