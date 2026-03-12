アメリカのトランプ政権は、新たな関税導入を念頭に、日本や中国、EUなどを対象にした不公正な貿易慣行の調査を始めると明らかにしました。【映像】調査を開始すると発表したアメリカ通商代表部USTR＝アメリカ通商代表部は11日、通商法301条に基づき製造業における過剰な生産能力に焦点を当てた調査を開始すると発表しました。対象は日本や中国、EU、メキシコ、インドなど16の国と地域です。トランプ大統領は先月、連邦最高