アメリカのトランプ大統領は15日、イエス・キリストとみられる人物と寄り添う画像をSNSに投稿しました。トランプ大統領は自身のSNSに、別のユーザーによる投稿を引用する形で、キリストとみられる人物と自身が寄り添う画像を投稿し、「過激な左派は気に入らないかもしれないが、私はかなり良いと思う！！！」と記しました。トランプ氏は12日にも、自身をキリストのような姿にした画像を投稿しましたが、支持層となる保守派からの批