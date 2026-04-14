イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領がローマ教皇への批判を繰り返すなか、ローマ教皇は13日、「トランプ政権を恐れてはいない」と述べ、戦争に反対する立場を改めて表明しました。教皇レオ14世は先月29日、「神は戦争をする者の祈りを聞き入れない」と述べ、トランプ大統領に対しイランとの戦争を終わらせるよう促していて、その後もイランへの攻撃に反対する立場を繰り返し表明していました。これを受けてトランプ氏は