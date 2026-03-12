1次ラウンド・プールBワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBは11日（日本時間12日）、米ヒューストンでメキシコ―イタリア戦が行われ、9-1でイタリアが勝利した。これにより、前日に痛恨の黒星を喫していた優勝候補・米国も準々決勝進出が決定。敗退の危機から生き返った。米国は3連勝で迎えた10日（同11日）のイタリア戦に6-8でまさかの敗戦。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、1次ラウンド敗