陸上100メートルハードルで東京世界陸上にも出場した中島ひとみ選手（30）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。ユニフォーム姿とは雰囲気の変わるオフショットを披露した。花束を手に中島選手は、「だいすきなロクシタンから素敵な花束と共にプレゼントをいただきました」と報告した。インスタグラムに投稿された写真では、金髪ボブのヘアスタイルで白いトップスを着こなしたショットを投稿。ロクシタンのアイテムとミモ