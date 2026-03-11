14日から89周年記念イベント…SNSで思い出振り返るキャンペーンも東京ドームは14日から29日までの16日間、後楽園スタジアムの開場から89（野球）周年を迎えることを記念したイベント『89th with BASEBALL 〜後楽園スタジアムから東京ドームへ〜』を開催する。野球と共に歩んできた施設の歴史をダイナミックに表現する。全長約30mに及ぶパネルを22ゲート外側近くの植栽に設置。巨人をはじめ、記録にも記憶にも残る様々な瞬間を