赤色灯11日午前4時50分ごろ、千葉県船橋市本町6丁目の路上で「人が倒れて顔を打撲している。口から出血もある」という内容の119番があった。県警によると50代とみられる男性が意識不明の状態で病院に搬送された。約1時間前に何者かが馬乗りになっている姿が目撃されており、傷害事件の疑いがあるとみて捜査している。付近をランニングしていた女性が、馬乗りになっている姿を見たものの状況がよく分からなかったため素通りし、