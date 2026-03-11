フィオレンティーナに所属する元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアが、トッテナム・ホットスパーに所属するチェコ代表GKアントニーン・キンスキーを擁護した。現在22歳のGKキンスキーは今季ここまでカラバオ・カップでの2試合出場にとどまっていた中で、10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）・ファーストレグのアトレティコ・マドリード戦で先発起用され、CLデビューを飾った。しか