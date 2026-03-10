京都公式Xの投稿に注目Jリーグは3月9日、公式X（旧ツイッター）で「JリーグオールスターDAZNカップ」の投票状況を公開した。各クラブのファン・サポーターが最も多く投票している“他クラブの選手”を紹介するなか、京都サンガF.C.の引用ポストに「ステキだなぁ」「こんなん泣く」などの声が寄せられ、注目を集めている。Jリーグの発表によると、京都のサポーターが最も多く投票している他クラブの選手はDF宮本優太。2024年か