京都公式Xの投稿に注目

Jリーグは3月9日、公式X（旧ツイッター）で「JリーグオールスターDAZNカップ」の投票状況を公開した。

各クラブのファン・サポーターが最も多く投票している“他クラブの選手”を紹介するなか、京都サンガF.C.の引用ポストに「ステキだなぁ」「こんなん泣く」などの声が寄せられ、注目を集めている。

Jリーグの発表によると、京都のサポーターが最も多く投票している他クラブの選手はDF宮本優太。2024年から2025年までの2シーズン、京都に期限付き移籍で在籍し、公式戦74試合に出場した。昨季終盤は優勝争いを演じるチームの主力として活躍し、ファン・サポーターの心を掴んだ。今季からは所属元の浦和レッズに復帰し、ここまで3試合に出場している。

そのなかで、京都はJリーグ公式Xが公開した投稿を引用し、「京都サンガF.C.のファン・サポーターは #宮本優太 選手を応援しています」と絵文字を添えて投稿。「京都ステキだなぁ」「サンガサポーターはみんな宮本のことが大好きなんだよ」「京都の宮本愛が伝わる！」「愛だねぇ」「公式さんまで応援してます」「嬉しいですなあ」など、多くのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

Jリーグオールスターのファン・サポーター投票は5月11日まで。自チームの選手だけでなく、他チームの選手にも声援が届く、Jリーグならではの光景が注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）