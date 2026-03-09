◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア韓国（2026年3月9日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2位突破チームが決まるオーストラリア韓国が9日、東京ドームで行われ、2位で準々決勝進出を決める条件が厳しい韓国が2回に先制。“歴史的一戦”に日本だけでなくアジアの国々、そして世界の大会出場国から注目が集まっている。日本が3連勝で1位突破を決めたC組のもう一枚の米国行き