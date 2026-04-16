巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が１６日の阪神戦（甲子園）で、初回の先制３ランを含む４打数３安打。来日初の猛打賞をマークし勝利を呼び込んだ。この日ダルベックは「４番・三塁」で先発。松本と佐々木が相手先発・ルーカスから四球を選び一死一、二塁で迎えた初回の第１打席だった。カウント２―２から左翼スタンドへ３号アーチを放ち、一挙に３点を奪った。３回の第２打席は一死一塁から中前打でチャンスをつく