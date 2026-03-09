傷害の疑いで、湯沢町に住む飲食店経営の男（35）が9日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は3月8日午後11時30分頃から39分頃までの間、湯沢町湯沢で20代女性の顔面などを複数回殴打するなどした上、さらにスマートフォンを顔面に投げつける暴行を加え、右顔面挫創などのケガをさせた疑いです。医療機関からの届け出で発覚しました。警察は、2人を知人関係としています。調べに対し男は、顔面殴打については認めて