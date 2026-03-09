春と聞いて、どんな季節をイメージするだろう。寒さが和らいで新緑が芽吹く憩いの時期だろうか、もしくは桜が満開で行楽日和が続く観光シーズンか……だが、毎年の春について「花粉症で目も鼻もグジュグジュになるイヤな季節」と認識する人も多いはず。2026年春の花粉飛散予測は2月下旬からピークが続き、特に東日本から北日本で平年以上の飛散になっている。この花粉症シーズンを乗り切る上では、生活改善や医薬品など様々な対抗