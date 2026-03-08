ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」が放送され、０６年、０９年ＷＢＣ日本代表の岩村明憲氏が生出演。７日のＷＢＣ日本−韓国戦で大谷翔平選手が放った衝撃の同点弾を解説した。天井スレスレまで舞い上がってスタンドに飛び込んだ打球に、岩村氏は「東京ドームが狭いなと。こっちもバグっちゃう」とあぜん。「上がりすぎたんです。それをものともせずにスタンドイン。われわれ一般人からすると、あれはライトフライで終わっちゃう