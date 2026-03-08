公立の小中学校で教員不足が深刻になっている。何が起こっているのか。川田公長さんの著書『素人校長ばたばた日記』（三五館シンシャ）から、少子化なのに教師が不足する事情を紹介する――。写真＝iStock.com／ferrantraite※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ferrantraite■部活動は勤務時間に入らない“ボランティア”クラス減にともない、いくつかの問題が生じていた。その1つが、部活動の存廃だった。来年度から3クラ