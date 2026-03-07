WBC1次ラウンド韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。初回に先発・菊池雄星が先頭打者からいきなり3連打を許すなど、3失点した。ネット上の韓国ファンは早くも大騒ぎとなった。初回、先発の菊池が1番キム・ドヨン、2番ジョーンズに連打を浴び、いきなり無死一、三塁のピンチ。3番イ・ジョンフにも左前打適時打を打たれ、わずか5球