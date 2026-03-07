WBC1次ラウンド韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。初回に先発・菊池雄星が先頭打者からいきなり3連打を許すなど、3失点した。ネット上の韓国ファンは早くも大騒ぎとなった。

初回、先発の菊池が1番キム・ドヨン、2番ジョーンズに連打を浴び、いきなり無死一、三塁のピンチ。3番イ・ジョンフにも左前打適時打を打たれ、わずか5球で3連打。1点を失うと、さらに2死からムン・ボギョンの2点適時二塁打を浴びた。

レフトスタンドの韓国応援団は大盛り上がり。SNS上でも韓国ファンが興奮気味だ。「これ勝てるんじゃないか？」「誇らしい韓国」「バッターみんなすごいじゃん」「みんなすごい。試合終わらせてやろうぜ」「今日の韓国信じられない」「やればできる」などと投稿が相次いだ。

ところが、その裏に先発コ・ヨンピョが先頭の大谷翔平に四球を与えると、1死から鈴木誠也に2ランを被弾。リードはあっという間に点差に縮まり、韓国応援団は沈黙した。

大会連覇を目指す侍ジャパン。台湾戦では打線が爆発し、大量13得点。投げても先発の山本由伸（ドジャース）ら投手陣が1安打に抑え込み、13-0の7回コールド勝ちを収めていた。



（THE ANSWER編集部）