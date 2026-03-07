サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が７日、自身のインスタグラムを更新。番組ロケ中に右足を負傷、「右膝外側半月板損傷」と診断され手術を終えたことを報告した。前園は病院のベッドで柔和な笑みをたたえる自身の写真を投稿。「昨日、無事に手術が終わりました。今年はＷ杯があります。しっかりとリハビリをして、１日でも早く仕事に復帰できるように頑張ります」と前向きにつづった。テレビ東京は６日公式サイトで、