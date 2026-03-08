3月7日、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、Instagramを更新し、手術を終えたことを報告した。この前日、テレビ東京のバラエティ番組『旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』（以下、『旅バラ』）で重傷を負ったことが明らかになり、波紋を呼んでいる。「番組公式サイトで、2月28日におこなわれたロケで事故が発生し、前園さんは右膝外側半月板損傷と診断を受け、3月6日に手術をしたことが発表されました。前園さんのマネ