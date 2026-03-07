3月6日、テレビ東京がニュースリリースで《出演者の負傷に対するお知らせ》を発表。特番『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』に出演していたサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、番組のロケで重傷を負ったと報告した。「2月28日に行われたロケで発生した事故です。リリースでは《番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた》ときに、《番