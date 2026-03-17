サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52 ）が旅バラエティー番組のロケ中に重傷を負った件でテレビ東京が謝罪した。前園がケガをしたのは「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」だった。＊＊＊【激変】まるで“仙人”「バス旅の人」太川陽介が大胆イメチェン3月6日付でテレ東が発表した「出演者の負傷に関するお知らせ」は以下の通り。《2026年2月28日（土）、テレビ東京の「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ