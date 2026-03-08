3月6日、バラエティ番組『旅バラ』のロケで、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が重傷を負ったことに関して、テレビ東京が謝罪を発表した。かねてから、番組の “過酷ロケ” に疑問を持たれていたようだ。番組公式サイトで、人気企画「バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」で事故が起きたことを報告。《前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこ