WBC米国VSブラジルワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、プールBが開幕した。ヒューストンでは米国とブラジルが対戦。打球が天井に直撃する珍事が起きた。4回、米国の1番ボビー・ウィットJr.の打席。3-2からファウルで粘るウィットJr.が低めのボールをすくいあげると、三塁線へ高く上がった。ただ軌道がおかしい。審判は大声で絶叫し、打球が天井に当たったと報告した。ファウルとなった。一時中