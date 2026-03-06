WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。5回、台湾の本塁打性の打球を巡り、球場が騒然となった。0-13と大量ビハインドだった5回1死一、二塁。侍ジャパンの左腕・宮城から2番フェアチャイルドが左翼ポール際に特大の打球を放った。本塁打かと思いきや、ファウルの判定。球場は騒然となった。打球が上がって大