DEZERTが、3月2日に東京・渋谷Spotify O-EASTで＜一ノ瀬千秋生誕祭’26「無修正。」＞を開催した。毎年恒例の千秋（Vo）のバースデーライヴだが、2026年は＜あなたに会いに行くツアー』＞全国47都道府県を巡り終えた節目のタイミング。さらに、18日後の3月20日には、バンド史上最大キャパシティとなる幕張メッセ イベントホールでのグランドファイナル＜僕らの音楽について＞を控えている。バンドにとって重要な局面での開催となっ