【スイーツ11選】ミカド珈琲のモカソフト®／ミカドコーヒー 軽井沢旧道店「ミカド珈琲のモカソフト®」 520円（テイクアウト）自社焙煎した香り高いドリップコーヒーを使用したなめらかなソフトクリームはコーヒーの風味を堪能できます。舌ざわりもクリーミー。2階の喫茶室で食べる場合は700円。夏イチゴ・オブセ牛乳／ジェラート＆ワインリビスコ「夏イチゴ・ オブセ牛乳」750円毎朝手作りで仕上げるジェラートは舌ざわ