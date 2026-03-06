清水建設がこの日の取引終了後に、既存株主を売り出し人とする１４１３万７２００株の売り出しを発表した。中期経営計画で掲げる「２７年３月末までに政策保有株式の残高を連結純資産の１０％以下とする」取り組みのなかで、個人投資家層の拡大を目指すという。売出価格は３月１６日～１８日のいずれかの日に決定する。 出所：MINKABU PRESS