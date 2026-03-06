不人気車の交換試乗！不人気車マニアの遠藤イヅル氏と私とによる、お互いの不人気車の交換試乗。【画像】まるで紙のように軽かった！遠藤イヅル氏の日産サニーカリフォルニア全43枚まずは遠藤氏が我が大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテに乗り（編集部注：遠藤氏の試乗記はご本人の連載で掲載予定です）、続いて私が遠藤氏のB11型日産サニーカリフォルニアに乗ることになった。昭和ではなく令和の光景です！