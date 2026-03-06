不人気車の交換試乗！

不人気車マニアの遠藤イヅル氏と私とによる、お互いの不人気車の交換試乗。

まずは遠藤氏が我が大貴族号こと先代マセラティ・クアトロポルテに乗り（編集部注：遠藤氏の試乗記はご本人の連載で掲載予定です）、続いて私が遠藤氏のB11型日産サニーカリフォルニアに乗ることになった。



昭和ではなく令和の光景です！ 山本佳吾

サニーの運転席に座った瞬間、懐かしさが込み上げてきた。このシンプルなダッシュボードや、直線的な輪郭のインパネ。どことなく、自分が乗っていた初代日産ガゼールに似ている。1980年代の国産車って、だいたいこんな感じだったよな。ああ、ふるさとの香りだ。

オレ「いやー、この内装、いかにも地味でいいですね」

遠藤氏「そうでしょう？ この感じがたまらないです」

キュルキュルとエンジンをかけて発進だ。

オレ「オートマは3速ですよね？」

遠藤氏「もちろん3速です」

当時、オーバードライブ付きの4速ATなんて高級車だけだったが、それにしても、3速ATというのは地味だ。これがMTなら、いかに地味なB11型サニーでも、それなりに人気がありそうだが、遠藤氏は徹底的にそういう要素を避けているのかもしれない。涙が出る。

とてつもない重量感の差！

地味なATセレクター（これまた涙）をDに入れ、発進する。

最初に感じたのは、大貴族号とサニーとの、とてつもない重量感の差だった。



大貴族号は重い。２トンという車両重量は、現代ではそれほど重いほうでもなくなったが、4.2リッターV8は低速トルクが薄いので、鉄のカタマリのように重く感じる。

それに比べてサニーはすべてが軽い（サニーカリフォルニアSGL 3ATの車両重量は890kg）。ボディは紙でできてるんじゃないか？ というくらい軽い。おかげで走り出しは軽快だ。

しかし、そこから先、時速20km/hくらいから上はだいぶ遅かった。いや、だいぶというより非常に。

オレ「うーん、遅いですね！」

遠藤氏「遅いです（笑）。メチャメチャ遅いです。高速では7〜80キロで流す感じです」

エンジンは1.5リッターのキャブ（グロス表示で85馬力、ネットでは73馬力程度）。1980年代はごく普通の動力性能だったはずだが、今乗ると、かなり最大級に遅い部類に入る。

でも、ウチのダイハツ・タント（ノンターボの介護車両）に比べると、排気量の余裕が違うので、全体にトルクは太い。ミッションは３速ATなので、アクセルを踏み込んでもCVTみたいに回転が高まることもなく、ひたすらほのぼの『ブウ〜〜〜』と走る。

そもそもこのクルマ、ウチのタントよりぜんぜん軽いんだもんな。なにしろボディが紙でできてる（ように感じる）から！

「うげえっ、遅いっ」に激しく感動！

今やクルマは、信頼性が低ければ低いほどロマンであり、遅ければ遅いほど面白い。「うげぇっ！ 速いっ！」なんて驚きはもう、どんなクルマに乗っても感じないが、「うげえっ、遅いっ！」には激しく感動する。サニーは、まさしくソレだった。

オレ「いやー、地味な国産旧車、いいなぁ」



大貴族号の車内にて筆者（左）と遠藤イヅル氏（右）。この模様は後日、遠藤氏の連載にて！ 清水草一

遠藤氏「いいでしょう？」

オレ「それも1980年代っていうのがいいな。なにしろ自分が免許を取った頃のクルマですから」

遠藤氏「これより前だと完全にクラシックで、値段も高くなりますしね。ただ、このクルマでも、直すのは結構大変でした」

オレ「そうなんですか？」

遠藤氏「80万円で買いましたけど、そこから120万円くらいかかっちゃいました。まあ、自分のこだわりゆえの面もありますけど」

合計200万円か……。

思えば大貴族号の車両価格が200万円。納車前整備費が約100万円。なんだかんだで、似たような水準に落ち着いている。

私は大貴族号を、自動車ラスト・ロマンとして購入したが、遠藤氏のサニーカリフォルニアのほうがはるかに古いこともあり（1985年式）、部品の調達を考えると、さらにロマン満点なようだ。気軽に『地味な国産旧車、いいなぁ』なんて言ったらバチが当たる。ロマンは甘くないぜ！

