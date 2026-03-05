26年越しの逮捕から、およそ4か月。愛知県名古屋市のアパートで女性を殺害した罪で5日、69歳の女が起訴されました。◇車内で身を隠すようなそぶりを見せる女。安福久美子被告、69歳。カメラは女の一瞬の表情を捉えていました。安福被告は1999年11月、名古屋市西区のアパートで、当時32歳の高羽奈美子さんを殺害したとして、去年10月に逮捕されていました。奈美子さんと面識がなかったとみられる一方、奈美子さんの夫・悟さんとは