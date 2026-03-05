韓国版ドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』のヒロインを演じた女優ク・ヘソンが、韓国最難関の理系大学KAIST（韓国科学技術院）の修士号取得の知らせとともに、開発した特許製品を公開したが、その価格をめぐってネットユーザーの反応が分かれている。3月5日、業界によると、ク・ヘソンは最近、自身のSNSを通じて工学修士の学位授与式の写真とともに、自身が開発に携わったヘアカーラー「ク・ロール（KOOROLL）」の公式販売を