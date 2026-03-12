国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）はこのほど発表した声明で、北朝鮮当局が先月開催された朝鮮労働党第9回大会に際し、青年層への思想統制を大幅に強化しているとして、深刻な人権侵害だとする声明を発表し、強く非難した。若者に対する北朝鮮当局の思想統制は、今に始まったことではない。「反動思想文化排撃法」に「青年教養保障法」、そして「平壌文化語保護法」――いずれもここ数年の間に制定された法律で、