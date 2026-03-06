「あのときの記憶、感情を思い出すことは、興味深い作業になりそうだと思って引き受けました」こう語ったのは、韓国のユン・ソクホ監督。ユン氏といえば、日本で韓流ブームの先駆けとなったドラマ『冬のソナタ』の監督だ。この作品が23年という時を経て、映画に形を変え“日本特別版”として3月6日に公開される。『冬のソナタ』の復活公開に先駆け、2月26日に上映会が開催され、編集作業を行ったユン監督と、出演者のチェ・ジ