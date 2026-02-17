「The Scandal（英題）」まさかのドラマ化！▶【写真40枚】今年の韓国ドラマ目玉作品はこれ！皆さま ! 韓流ナビゲーターみんしるです｡すっかり2月になっての新年のご挨拶ですが､2026年の韓国のソルナル（旧正月）は2月17日｡今年も皆さまに韓国ドラマの見どころなどをお届けしてまいりますので､どうぞよろしくお願いいたします！Netflixやディズニープラスは今年の配信ラインナップを一斉に発表しました｡そんな中から､私が注目